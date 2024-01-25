陳惠婷以「the Huiting」為名推出個人專輯《王國 Darktopia》。（躁音製造所提供）

睽違6年，Tizzy Bac主唱陳惠婷以「the Huiting」為名，推出個人第4張全創作專輯《王國 Darktopia》，專輯英文名可拆解為 DARK UTOPIA，意喻這張專輯詮釋了一個黑暗卻美好的理想國度，並呼應其核心概念，邀請大家一起進入屬於the Huiting的《王國 Darktopia》感受黑暗的神秘力量。

提到黑暗，一般直覺聯想到的，不外乎是負面的意象，但在the Huiting眼中，黑暗反而是充滿包容的存在，是宇宙的起源，所有的脆弱在黑暗之中，都能得到隱藏，也得以安歇。於是黑暗開始有了浪漫的形象，甚至成為一股神聖的力量。

the Huiting表示「閉上雙眼，我就能回到那只有我能主宰的黑暗烏托邦裡。雖是無根的王座，卻代表著自由。在這沒有邊際的黑暗裡，所有的破碎都能被神聖的黑暗遮蔽，所有的不堪都能被充滿恩典的黑暗吞噬。我雖是頹然，卻也能安坐。這就是，屬於我的王國。」

此張專輯《王國 Darktopia》由製作人林揮斌操刀，專輯共收錄了12首歌曲，新歌〈Come to the Dark Side〉MV將在1月31日於官方Youtube頻道上線。