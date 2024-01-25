民進黨正副總統當選人賴清德、蕭美琴，今天在桃園中壢舉辦感恩餐會，雖然桃園立委全軍覆沒，賴清德仍說，桃園也曾6席立委1席都沒有，2008年就是例子，但大家團結意志勵精圖治，要記取這次的契機，要有形象及深根基層票缺一不可，服務這條線不能斷，會請中央黨部選派2位委員認養桃園，讓服務不中斷。

賴清德表示，要跟大家報告，這次競選的30元補助已經全數捐出，得到558萬6019票，有1億5000多萬元，1／3根據民進黨規定繳回中央黨部，用途作為民進黨早期創黨資深黨員生活照顧，第2個用途則是提供民進黨年輕人獎學金，要出國留學或國內進修使用，第3個則是做公益以及公共服務使用。

針對桃園市這次立委席次全軍覆沒，賴清德說，一定要重整旗鼓，因為在桃園也曾6席都沒有1席過，2008年就是例子，這一次選戰人家進步比民進黨多且快，也許是因為蹲不夠深，檢討不夠多狀況下，要記取這次契機好好檢討。他也說，最基本就是服務不能中斷，特別一些選區服務跟人民互動很重要，單一選區選舉跟多席次不同，多席次在都會區旗子一搖，訴求改革理念就會當選，但單一選區兩票制，要有形象及深根基層票，缺一不可，服務這條線不能斷，會請中央黨部選派2位委員認養桃園，讓服務不中斷。

賴清德也強調，選舉雖然結束，台灣隊並沒有解散，選舉時站在第一線，但平常也是台灣隊，除工作崗位做好外，他也要請大家幫忙多看、多聽及多想，也許他沒辦法完整聽到基層聲音，但台灣隊在基層如果看到有什麼做不夠好的反應，也要一起檢討改進並做好。