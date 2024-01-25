台東縣友善關懷協會與全聯佩樺圓夢社會福利基金會合作舉辦購物闖關活動，龍田學堂學童們學習在有限經費中採買年貨。（蔡旻妤攝）

台東縣友善關懷協會與全聯佩樺圓夢社會福利基金會合作舉辦購物闖關活動，龍田學堂學童們學習在有限經費中採買年貨。（蔡旻妤攝）

台東縣友善關懷協會與全聯佩樺圓夢社會福利基金會合作舉辦購物闖關活動，龍田學堂學童們學習在有限經費中採買年貨。（蔡旻妤攝）

台東縣友善關懷協會與全聯佩樺圓夢社會福利基金會合作舉辦購物闖關活動，龍田學堂學童們學習在有限經費中採買年貨。（蔡旻妤攝）

迎接農曆春節，家家戶戶忙著辦年貨，台東縣友善關懷協會與全聯佩樺圓夢社會福利基金會合作舉辦購物闖關活動，讓偏鄉學童感受節慶氛圍，建立消費觀念。20位課輔班學童穿梭賣場，以有限經費採買年菜，林姓學童說，除了買年糕、火鍋湯底，也會買愛吃的零食。

台東友善協會攜手全聯 偏鄉童辦年貨竟「不用買肉」

龍田學堂20多位學童一早齊聚超市，推著購物車在貨架間穿梭，學童分組採買年貨，還不忘拿起紙筆及計算器記錄金額。張姓學生說，每組經費有限，有時候拿起貴的商品又退回去，否則錢不夠就完了！蘇姓學生指出，父親因從事軍職，不能每天回家，他主動提出要買刮鬍刀給爸爸。

「我們家不用買肉！」許多學童來自部落，與漢人的辦年貨大不同，餐桌上的年菜「原味」十足，阿美族的林姓學童說，舅舅晚上會去海邊抓海鮮，這次過年會抓一些回來。布農族的張同學也表示，「爸爸常去山上打獵，用眼睛顏色就能分辨是哪種動物，回來處理後，用大鍋子煮給我們吃，可以一起去我家吃年菜！」

友善協會總幹事黃建豪說明，全聯佩樺基金會第4年與協會合作，最初以學習金錢管理為主，接續2年結合蔬果579教材，讓學童認識食品標章、了解均衡飲食的重要性。今年因應春節，在購物闖關中感受辦年貨的氛圍，並在活動後一同製作年節料理，團隊合作、解決問題，也體會家人準備年菜的辛苦。

全聯佩樺圓夢社會福利基金會執行長蔡亞璇表示，全聯結合母企業推出「愛心育苗計畫」，邀請全台偏鄉學校及社福單位加入守護兒少健康成長的行列，共同營造安全與溫暖的學習環境，歡迎照顧弱勢兒少的夥伴踴躍提出申請，申請期限至2月28日止，郵戳為憑。