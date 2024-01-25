「內門阿隆師」今年推出2款年菜組合，搶攻年菜商機。（業者提供）

再過半個月，就是農曆過年，各家業者搶攻圍爐商機。宅配辦桌菜指標品牌「內門阿隆師」今年推出2款年菜組合，業者透露，目前過年前的訂購已比平常成長超過7成以上，為吸引買氣，還推出滿額可抽電動機車Gogoro、日本東機「機加酒」等大獎。

「內門阿隆師」今年推出的龍飛鳳翔組，5到6人份只要3000元，更澎湃的龍鳳呈祥組，8至10人份也只要6580元，省去眾多買菜料理的麻煩，菜色豐盛外，總鋪師的手路菜魚翅羹、油飯、封肉通通都有。

阿隆師指出，辦桌菜的美味早已不再侷限在辦桌的時候才能吃到，舉凡各種節日聚餐都非常適合享用，尤其是在過年圍爐的時候，一家人團圓的溫馨，就跟辦桌時圍滿紅桌的熱鬧是一樣的。

阿隆師表示，推出平價又美味的年菜組合，就是為了能讓辦桌菜美味又吉祥的祝福，能讓更多消費者想到就能品嚐，目前年菜組合已經熱銷快完售，購買還能抽最大獎市值8萬9800元的Gogoro，還有市值5萬元的雙人旅遊日本東京（機加酒）、iPhone15等好禮。