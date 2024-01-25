民眾黨前祕書長謝立功日前指控，民眾黨不分區立委當選人黃珊珊擁有雙重黨籍，尚未退出親民黨。民眾黨中評會今早召開例會，邀請8名新任不分區委員溝通交流，會中討論到雙重黨籍問題，中評委與委員達成「不能擁有雙重黨籍」共識，黃珊珊表示，依規定辦理。

根據台灣民眾黨地方組織辦法規定，直轄市、縣、市地方黨部之主任委員、副主任委員及執行長，以及鄉、鎮、縣轄市、區服務處主任均需具備台灣民眾黨黨員身分，且不得同時具備其他政黨黨籍。但不分區立委是否適用，有模糊空間。

中評會委員今邀8位準立委交流，談到外界雙重黨籍問題討論，但並沒有相關法規約束，黨內內規唯一相關規範僅規定地方幹部，而中評委希望8位準立委用此精神來跟進，除具有親民黨黨籍的黃珊珊以外，過去身為新住民黨黨主席的麥玉珍，均表示同意辦理。

中評會副主委詹喬茵受訪表示，如果地區主任以上都不能有雙重黨籍，層級更高的立法委員也應該適用，黃珊珊、麥玉珍都表明這不是問題，當時選舉時無法處理，會處理掉黨籍問題。

中評會聲明指出，本黨雖為柔性政黨，允許他黨成員加入本黨，惟依照本黨地方組織辦法第3條第5項規定，只要身為地方區主任以上之黨務、黨公職人員，均要求要單一黨籍。故而，「舉輕以明重」，對於未來即將就任之本黨不分區立委，均應於就任前辭去其他黨籍職務及身份。

民眾黨發言人李頂立表示，民眾黨為柔性政黨，關於委員提名、擔任黨職，目前並無針對雙重黨籍規範，但為了避免相關爭議，後續不排除用更高標準，更嚴謹的做法來要求。

對此，黃珊珊表示，依規定辦理。麥玉珍也表示，新住民黨黨主席任期到2023年12月31日滿四年，要重選黨主席，新住民黨黨章也不允許重要幹部雙黨籍。