馬來西亞一名16歲未成年少女，遭親生父親性侵，得知女兒交男友，更對少女暴打施虐，男友知道立即報警，這才揭開這社會底層的悲哀。

根據大馬媒體《星洲網》報導，去年這名狼父就對少女伸出魔爪，常常對少女不斷暗示，還在少女面前掏出生殖器，強逼少女就範。甚至對少女大喊：「養妳這麼大，沒有得到什麼，如果不給我，就去死！」，所幸少女當時積極反抗才逃過一次，但最終還是逃不過被狼父性侵的魔爪。

少女日前在廁所與男友視訊，向男友訴苦，沒想到被狼父發現，狼父暴氣將少女痛打一頓，男友在視訊中發現，立即報警，少女才被警方救出送往醫院救治，少女頭部受傷在醫院手術共縫了12針。

當地福利局官員表示，狼父知道少女交了男友，竟打電話要對方來收留，事後在浴室與男友視訊時，被父親發現，他不斷敲打大門，最後門被破開，就被拖出去用家具毆打，當時少女被打到頭部血流不止。所幸男友在視訊中發現，立即報警才救出少女。而這名狼父也被當場逮捕，後續就交由警方接手處理偵辦。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。