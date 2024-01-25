金酒公司為迎接甲辰龍年的到來，推出四款年度鉅獻「瓏時」金門高粱系列酒。(于家麒攝)

首發58.8度「瓏時-磚紅厝」酒款，以經典瓶型烤上磚紅漆色，溫暖喜氣，象徵遊子在隆冬時節返鄉團圓，溫暖入心。(于家麒攝)

首發58.8度「瓏時-磚紅厝」酒款，以經典瓶型烤上磚紅漆色，溫暖喜氣，象徵遊子在隆冬時節返鄉團圓，溫暖入心。(于家麒攝)

「瓏時」金門高粱酒以四款0.6公升的瓶身設計融入金門四季文化及特色，讓大家見「瓏時」，如歷金門四季之美，品「瓏時」，盡享金門高粱酒之醇！(于家麒攝)

金酒品酒師呂宜儒也在發布會中帶領大家品飲「磚紅厝」，娓娓道出其獨特的色香味。(于家麒攝)

金酒董事長吳昆璋(右三)與總經理丁丞康(左三)歡迎大家四款一瓶一瓶收集起來，珍藏屬於自己的四季，可謂「人間四季醇，瓏時好滋味」！(于家麒攝)

為迎接甲辰龍年的到來，金酒公司取「祥龍守護時節」的意涵，推出年度鉅獻「瓏時」系列金門高粱酒，四款0.6公升的瓶身設計融入金門四季文化及特色，今(25)日舉行上市發布會，首發58.8度「瓏時-磚紅厝」酒款，以經典瓶型烤上磚紅漆色，溫暖喜氣，象徵遊子在隆冬時節返鄉團圓，溫暖入心；其他3款57.1度「瓏時-暖白霧」、55.2度「瓏時-海洋藍」與59.9度「瓏時-高粱金」則依序將於2024年4月、7月及10月上市，讓大家見「瓏時」，如歷金門四季之美，品「瓏時」，盡享金門高粱酒之醇！

金酒董事長吳昆璋說明，此系列酒款取名「瓏時」飽含緣起金門的含意，「瓏」有金玉、精巧、光明之意；「時」為四個不同的時節，指的是金門島上四種不同季節下之獨特景緻。兩字合一，除了描繪金門獨一無二的季節更迭，亦有金酒恰如這條坐看島上風光之祥龍，在龍年獻上最精緻的酒款，寄語龍運當頭，金瑞迎門。

金酒公司則指出，「瓏時」系列酒款設計由出生金門的年輕設計師操刀，將對家鄉金門的滿腹溫暖情意融入設計當中，在龍年時節，以翱翔於浯洲上空之祥龍，帶大家走過每個時序。四個不同的顏色及圖騰，蘊含四個不同的「瓏時」意涵，紅代表金門紅磚馬背古厝、白指金門霧起朦朧、藍象徵金門層層海浪、金則為豐收金燦的高粱穗。收納金門四時美好時光化為金酒佳釀，邂逅專屬於金門的「瓏時」之美！

金酒表示，本月推出的首款「瓏時-磚紅厝」金門高粱酒，設計取金門古厝古樸的「馬背」線條，以彎曲柔和的馬鞍型，勾勒出一抹屬於遊子的歸鄉情思，回眸映在藍天白雲下的紅磚古厝，飽滿又質樸。深蘊在島嶼上的歷史故事與文化，暖入心的團聚，品飲著「瓏時-磚紅厝」的獨特醇粹，更顯幸福珍貴。

金酒品酒師呂宜儒說，「瓏時」系列金門高粱酒是酒廠年度重磅之作，首款磚紅厝由首席調酒師偕同品酒師專案團隊，嚴選不同屬性的高粱、不同年份的老酒、新酒相互勾調，迸發出獨特醇粹的新口感、新風味。

呂宜儒也在發布會中帶領大家品飲「磚紅厝」，娓娓道出其獨特的色香味，漸層式地散發出水梨、蘋果，清新花蜜香與糧麴香等複合香氣，聞香優雅愉悅；入口綿甜柔順，圓潤飽滿，微梅果酸甜感，馥郁絲滑的風味接著轉化為柔和甜感，飲後尾韻回甘舒暢好入喉，讓人充分感受到酒體的層次感，這是和58白標截然不同的風格特色。

而對於另外3款酒的酒體特色，呂宜儒則是保密到家，僅透露專案團隊正緊鑼密鼓研發中，就是為了讓大家能感受全新體驗的「瓏時」之醇！

金酒總經理丁丞康也為「瓏時」系列下了完美註解，他說道「瓏時」金門高粱酒款款別緻，每一瓶都恰如你與人生每一瞬、每一刻的一期一會，千滋百味，如人品飲，驚喜回韻！以金門四季為引，四款一瓶一瓶收集起來，就是珍藏屬於你自己的四季，可謂「人間四季醇，瓏時好滋味」！

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