林襄將在《2024超級巨星紅白藝能大賞》與觀眾互動玩遊戲。（台視提供）

梁詠琪今（25）日驚喜宣布將登上台視《2024超級巨星紅白藝能大賞》演唱，陪伴觀眾迎新春。這次的登台獻唱將作為演唱會的前哨戰，為了這次演出她特別設計經典串燒組曲，保證讓觀眾朋友一秒陷入回憶漩渦。

一向重視過年時節氛圍的梁詠琪，在《紅白》演出結束後，預計帶著媽媽和全家人來一場久違的家庭旅行，好好的為接下來一整年的工作儲備能量，「除夕圍爐，也要和家人們一起窩在家裡看電視、吃年夜飯。」新年新願望，梁詠琪獻給籌備許久的4月份小巨蛋演唱，並貼心提醒粉絲們天冷保重身體別著涼。

此外，今年《紅白》更囊括聲量歌手團體齊聚一堂，包括Energy、MC HotDog熱狗、Ozone、TRASH、洪佩瑜、《追分成功》演員群等超過30組堅強卡司陣容接力演唱帶來精采演出。節目橋段中總是帶來歡樂的遊戲環節也有不少亮點，包括林襄、FEniX、VERA、babyMINT、GENBLUE幻藍小熊等都將上台和觀眾朋友互動玩遊戲。