農曆春節將至，因今年春節連假長達7天，多數醫療院所減少或停止門診、藥品調劑服務，南投縣衛生局特別提醒持慢性處方箋民眾可在春節前10天提前回診領藥；另藥師也提出「年節用藥3叮嚀」，希望幫民眾健康平安過好年。

南投縣衛生局長陳南松25日指出，再過2周就是農曆春節，為避免使用慢性病連續處方箋的民眾用藥中斷，南投縣衛生局提醒持有慢性病連續處方箋的民眾，如果用藥最後一天日期，落在春節期間113年2月8日至113年2月14日間，記得在春節前10天，即113年1月29日起盡速回診，請醫師處方給藥或領取下個月用藥，避免面臨春節斷藥問題。

社團法人南投縣藥師公會理事長潘志宏也提出「年節用藥3叮嚀」，包括「不亂停藥」、「隨時注意身體狀況」、「忘記服藥如何處理」，提供民眾春節期間用要參考。

潘志宏理事長說，年假期間長期服用慢性病藥物的人，須注意各醫院或健保特約藥局春節休假時間，並備妥慢箋用藥，跟醫師與藥師諮詢藥物使用原則，「不能因放年假就自行停藥」。

另潘理事長也表示，慢性病患者應定期量測血糖、血壓，並做紀錄，隨時注意身體狀況，假期後回診，就能提供醫師和藥師評估，加強保障用藥安全與健康。

至於很多人一放假就忘記服藥的問題，潘理事長指出，年節期間因飲食起居不同於平常，萬一發生忘記服藥情況，只要未服藥的時間未超過2次定時服藥時間中點，應盡快補服；若已超過2次服藥時間的中點，則不須補服，跳過1次用藥，才不會因兩次用藥時間點太過接近發生服藥劑量過量的情況。

陳南松局長表示，農曆春節是闔家團圓歡聚的日子，免不了吃吃喝喝、大魚大肉、通宵打牌、外出訪友或旅遊，特別提醒有慢性疾病鄉親，務必注意自身身體狀況、備妥藥物，不管居家或外出旅遊都要記得規則用藥，切勿任意停藥，才能平安快樂過佳節。