阜冠國際開發有限公司總經理劉柱均與颺理法律事務所律師劉家榮律師的媒合，將為寶來國中、寶來國小、建山國小、荖濃國小、桃源國中、桃源國小、樟山國小、寶山國小、六龜高中、多納國小、茂林國小擔任法律顧問。這項合作將法律資源引入偏鄉地區，協助學生增加對法律的了解與知識。

劉柱均（左）媒合劉家榮（右）擔任偏校法律顧問。（圖片來源：高雄市教育局提供）

寶來國中校長潘如萍說，偏鄉地區的學生通常面臨資源不足的問題，對法律的認識也相對較少。透過這次合作，阜冠國際開發有限公司、颺理法律事務所將為偏遠學生帶來更多的法律資源與支援。

此外，未來也將舉辦法律知識講座、法律教育活動等，讓學生們能夠更深入地了解法律的基本知識和應用。

阜冠國際開發有限公司是一家致力於推動兒童與偏鄉公益的團體服品牌公司，長期關注偏鄉地區的教育與社會需求，並積極參與各項公益活動。這次與颺理法律事務所的合作，更是他們為偏鄉學生提供法律知識的一大舉措。

劉家榮表示樂意擔任學校們的法律顧問，為學生們提供法律諮詢、指導；表示幾年前曾經到杉林國中辦理法律育樂營，後來有些學生上了大學都還會來詢問所遇到的相關法律問題。

另颺理法律事務所近10位律師都會投入這項有意義的法律服務，相信將有助於學生們更好地了解法律的重要性，提高他們的法律素養。

寶來國中校長潘如萍期待法律合作，將為偏鄉地區的學生們帶來更美好的未來，提升各項法律知識，對偏鄉地區的學生們產生積極的影響。

學生們也將有機會接觸到更多的法律常識，提高自身法律素養，在生活中能夠更好地保護自己的權益，也將為偏鄉地區的教育事業帶來更多的關注支持，促進教育的發展。