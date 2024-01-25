紐西蘭首都機場日前發生「企鵝入侵跑道」狀況。

企鵝不會飛，但牠們的行動能力不容質疑。紐西蘭首都機場日前有航機準備起飛時發現一隻小小的企鵝闖入跑道，機師趕緊通知塔台處理。機場人員到場「迎接」，航班延誤約20分鐘。這是威靈頓機場頭一次發生企鵝入侵跑道事件。

綜合《紐西蘭先驅報》（New Zealand Herald）、紐西蘭網媒《Stuff》24日報導，位於紐西蘭北島南端的威靈頓國際機場（Wellington International Airport）在臉書發布這則溫馨的意外事件。當地時間本月12日下午1時左右，經營國內航線的查塔姆航空（Air Chathams）航班號521飛機準備起飛時，機師通報跑道上有一隻「黑白鄉間的企鵝，跑來跑去」。

機上乘客耐心等候之際，機場工作人員趕到現場，用大毛巾把這隻搖搖晃晃的小藍企鵝（blue penguin，也稱kororā）抓了起來。機場發布了小傢伙裹在毛巾裡一臉不開心的模樣。

機場野生動物部門官員哈沃斯（Jack Howarth）說，小藍企鵝大白天出現在陸地上是很不尋常的景象，牠很可能受到地表高溫的干擾，「跑道感測器顯示氣溫為50度，也難怪牠一副悶悶不樂的樣子」。

機場工作人員替這隻小藍企鵝取名「馬努」（Manu）。這是威靈頓機場首度有企鵝現蹤，極其罕見，機場人員研判牠可能是透過柵欄底下的孔洞溜進跑道，機場會儘速修補這個「漏洞」以防再有企鵝闖入。機場人員把「馬努」送到威靈頓動物園由獸醫進行中暑治療，據悉牠恢復良好，正常進食，還在動物園的棚舍閒逛。

威靈頓動物園發言人說明，「馬努」才出世不久，「約莫6周大，羽毛才剛剛長出來」，可能來自機場附近的萊奧灣（Lyall Bay），送到動物園時瘦弱飢餓，體重略為不足，但沒有其他健康狀況。等到牠的羽毛有防水能力之後，園方會把牠野放。救援團隊也不忘推敲「馬努」為何會出現在威靈頓機場，最有可能的原因是牠在回家途中迷路了。

《紐約時報》引述紐西蘭保育部（Department of Conservation）資料，小藍企鵝是全世界體積最嬌小的品種，平均身高10吋（25.4公分），體重2.5磅（1.13公斤）。紐西蘭大部分地區曾經都是企鵝的棲地，由於人類與掠食者進駐，大多數企鵝被迫避居沿海島嶼。