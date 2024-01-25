「育成社會福利基金會」近30年來致力為心智、身心障礙者提供全人服務，為此20多年前在台北市建國高架橋下成立「育成洗車中心」、「育成蕃薯藤餐廳」2家庇護工場，如今面臨設備老舊、動線不良、噪音嚴重、環境悶熱等挑戰，近期規畫在兩地原址新建全國第一座「綠建庇護園區」，預計將在2025年第三季完工。

育成基金會表示，由於庇護工場的特殊性，一直以來經營壓力龐大、營運不易，又面臨設備老舊、動線不良、噪音嚴重、環境悶熱等挑戰，特別是近年極端氣候的強降雨，屢屢造成大淹水，讓原本就相當辛苦的非營利體質，更是雪上加霜。

育成基金會指出，因此規畫於原址興建全國第一座綠建庇護園區，「育成洗車中心」和「育成蕃薯藤餐廳」預計在今年2月21日跟大家「暫別再見」，後續改建的設計重點除建材再利用、雨水資源回收的創新設備外，也強化空間的效能、降噪、減少碳排，外觀更兼具都市美學，讓橋下搖身變成明亮之處，打造首都市中心的休閒新地標，接軌 ESG 精神，樹立社福發展的新典範。

台北市勞動局副局長游竹萍表示，育成基金會30年來為身心障礙者的人生每階段打造完善照顧，提供庇護員工就業機會，讓家庭、社會得以安心，所以義不容辭與各局處費時來回討論，很高興綠建庇護園區終於即將改建，這是提供企業與非營利組織展現 ESG的絕佳平台，政府一定大力支持。

育成基金會創辦人、董事長陳節如說，即使通膨、人力短缺等各種因素，讓改建經費不斷攀升，但為身心障礙者打造友善就業環境的決心不會改變，邀請社會各界、企業團體積極參與；總經理吳幸芳也表示，全國第一座綠建庇護園區除持續提供憨寶貝安心就業外，更將大幅改善職場環境，以舒適、明亮、低碳的友善場域，服務更多市民、展現社會平權共融為目標。