德國電影大師文溫德斯執導、日本影帝役所廣司主演的電影《我的完美日常》（Perfect Days），不僅讓役所廣司成為新科坎城影帝，更代表日本參戰第96屆奧斯卡金像獎「最佳國際電影」，成為入圍名單中唯一的亞洲代表。

役所廣司去年11月底受金馬60之邀，帶著坎城影展封帝之作《我的完美日常》首度造訪台灣，擔任金馬電影大師課講師及頒獎人，並出席金馬影展映後座談，場場瞬間完售一票難求，影迷讚嘆役所廣司神演技超催淚，並沉浸在文溫德斯打造的電影詩意美學，觀影後回味再三，久久不能自已，後座力驚人。

導演文溫德斯是70年代德國新電影代表人物，享譽國際影壇，曾獲頒威尼斯影展金獅獎、坎城影展金棕櫚獎，並3度獲提名奧斯卡最佳紀錄片，為當代最重要的電影大師之一，2015年柏林影展頒發榮譽金熊獎表彰他的終身成就，2022年日本藝術協會頒予他獲譽「藝術界諾貝爾獎」的高松宮殿下紀念世界文化獎。

他表示當初接獲東京公廁計畫「THE TOKYO TOILET」拍攝邀請便很感興趣，主動提議：「與其以每部4個工作天拍4部短片，為什麼不用17天拍一部真正的電影呢？」最終，《我的完美日常》因而誕生，熱愛日本文化並自命師承小津安二郎的溫德斯說：「多年來，我一直渴望回到日本，我對東京有一種真正的思鄉之情。」

電影描述東京公廁清潔職人平山（役所廣司飾）的簡單生活，在他井然有序的日常生活以外，他沉浸於對音樂與書本的愛好，他也熱愛樹木，並拍攝透過樹葉縫隙流瀉而下的光影照片。一系列的不期而遇，逐漸揭露更多他的過往。這是一部關於從周遭尋找日常世界之美、深刻感人且饒富詩意的靜思之作。《我的完美日常》將在3月8日在台上映，