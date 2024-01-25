郭惠妮曾是新聞主播，同時也是知名網路部落客，後來她轉往演藝圈，與達欣集團四公子王才翔結婚後漸漸淡出螢光幕前，近年她建立自己的YouTube頻道，分享生活大小事；日前她翻出10年前在當主播的照片，忍不住說：「天哪看起來好青澀，我都快認不出來我自己了」。

郭惠妮日前PO出多張在年代新聞台當主播的照片，當年她大約30歲，分線明確的髮型讓她看起來專業度超高，卻也有些老氣，不過郭惠妮有著水汪汪大眼，知性美的氣質仍讓許多觀眾視為女神。郭惠妮問：「大家還記得主播台上的我嗎？」透露是為了剪接影片從電腦挖出過去的老照片，「天哪看起來好青澀，我都快認不出來我自己了」。

不過對比10年前和現在的狀態，她直呼：「但怎麼覺得現在看起來，似乎還比主播裝的時候，年輕的不只那麼一咪咪呢？」自虧是老起來放。粉絲們看到貼文仍誇：「認真覺得是主播時為了展現專業所以造型會看起來比較老氣哈哈，怎麼可以越來越美啦」、「以前也很美呀」、「滿滿的膠原蛋白啊」。

（來源／影片取自Hi我是主播郭惠妮 YouTube，如遭刪除請見諒。）

郭惠妮在自己的YouTube頻道「Hi我是主播郭惠妮」分享，當記者是一個畢業之後可以很快提升見識跟高度的工作，畢竟不是所有工作都能剛畢業就近距離訪問總統或行政院長，一般人可能一輩子都沒有這樣的機會，而且當記者談吐和應對進退都要拿捏得宜，所以會進步的很快。