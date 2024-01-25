世界許多不同地方發生戰爭，但是美國五角大廈發言人、空軍少將萊德(Pat Ryder)表示，美國並未因此分散對中國挑戰的關注。他強調。「我們沒有調動任何印太司令部的資源來應對世界各地的其他危機，中國仍是我們面臨的首要挑戰」。

據《美國之音》報導，自俄烏戰爭以來，世界多地衝突頻仍，包括以色列與哈馬斯的戰爭、中東與紅海局勢、緊張升高的朝鮮半島和南中國海等等。許多人都擔憂美國應對各地頻發的衝突，美軍可能因此分身乏術。但是萊德在專訪時表示，他不同意這樣的說法。

萊德說，從不同的角度而言，目前的情勢實際上顯示了美軍在全球的動員能力及其應對各種危機的能力，這也正是國防戰略的重點。其中，「中國是我們的首要任務，也仍是我們投入大部分資源的領域」。

萊德指出，美國也和北約的歐洲夥伴一同支持烏克蘭，當然還要面對北韓、伊朗和反恐問題。在這世界上總會存在更多的需求，也沒有任何一個指揮官會滿足於所擁有的資源，但五角大廈相信，美軍擁有解決所面臨國安問題的能力，也正因如此，它正在印太地區投入足夠資源，因為這是美國想要關注的地方」。

儘管美軍在各個衝突地區都有部署，但是萊德重申：「我們沒有為了應對其他地區的危機或突發事件而調動任何印太司令部的資源，面對中國挑戰仍是我們的重中之重。」

報導說，美國總統拜登上月簽署《國防授權法》，法案授權撥出創紀錄的8860億美元用於年度軍費開支和政策，包括援助烏克蘭以及在印太地區對抗中國。五角大廈曾指出，創紀錄的預算規模反映了美國重視與中國的戰略競爭。雖然有來自中國、俄羅斯、伊朗、北韓和全球恐怖組織的挑戰與威脅，但沒有什麼比處理與中國的戰略競爭更重要。

國防部長勞奧斯丁也表示，中共是美國的最大挑戰，這份預算確保美國現在與未來的每一天都能應對重大挑戰，並確保國家安全。

至於紅海局勢，伊朗支持的胡塞武裝對亞丁灣商船發動新的襲擊。萊德對此表示，美國已採取措施破壞和削弱胡塞武裝實施這些行動的能力。「如果他們不收手，我們將繼續採取必要行動」。