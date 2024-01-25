談及推動銀行業、保險業高品質對外開放，大陸國家金融監督管理總局副局長肖遠企25日表示，外商投資負面清單裡關於金融業的相關限制性措施目前已經完全清零。中國金融業對外開放的大門一定會一如既往、越開越大。

澎湃新聞報導，肖遠企25日在記者會上指出，最近一段時間以來，大陸推出50多項金融對外開放的措施。首先是取消外資股份比例的限制，外國資本可以持有銀行保險機構100％的股權，實現完全的控制。外商投資負面清單裡關於金融業的相關限制性措施目前已經完全清零。

肖遠企稱，還有就是大幅減少關於外資數量型的准入門檻，更注重外資投資的綜合素質。外資機構的類型也極大豐富，各類外資金融機構包括外資銀行、外資保險機構、經紀公司、理財子公司、資產管理公司都在大陸設立起來了。

肖遠企指出，現在已經有5家外資控股的理財子公司，其在產品設計、風險防控方面，有很好的經驗和做法。現在的外資銀行和保險機構的業務範圍和中資機構已經完全一致，可以說完全實現了國民待遇。

他還表明，到2023年底，外資銀行在華共設立41家法人銀行、116家外國及港澳台銀行的分行和132家代表處，營業性機構的總數已經有888家，總資產達到3.86兆（人民幣，下同）。

此外，境外保險機構也已經在大陸設立67家營業性機構和70家代表處，外資保險公司的總資產已經達到2.4兆元，占境內保險行業的總資產市場份額已經到10％，這個比例還是比較高的。

「外資金融機構深度參與大陸經濟金融的發展和金融市場的運行，已經成為中國金融業也是非常重要的力量。」肖遠企強調，大陸會進一步對標國際高標準經貿協議中金融領域相關的規則，繼續堅定推進金融領域高水準對外開放。

他稱，在落實准入前國民待遇加負面清單管理制度的基礎上，堅持市場化、法治化、國際化原則，歡迎各類外資機構和長期資本來中國展業興業，鼓勵外資金融機構與中資同行在股權管理、產品開發、技術以及人才交流培訓等方面開展廣泛合作。

肖遠企稱，同時也非常歡迎在財富管理、資產管理、資產盤活處置，以及應對氣候變化、綠色金融、可持續經營方面有專長的外資機構來華開展不同形式的全方位合作，支持外資金融機構深度參與上海、香港國際金融中心的建設，中國金融業對外開放的大門一定會一如既往、越開越大。