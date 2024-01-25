雲林縣再傳2場養禽場確診H5N1亞型高病原性禽流感，雲林縣動植物防疫所今（25日）共撲殺飼養於元長鄉的32日齡肉鴨837隻、9周齡土雞4900多隻。值得注意的是，雲林縣連續3周都有確診通報，為避免疫情擴大，縣府針對縣內養禽場發放消毒藥劑，加強場內環境消毒。

雲林縣動植物防疫所指出，被撲殺的養鴨場是縣府監測發現，場內鴨隻外觀並無異狀；養雞場則是禽農主動通報場內雞隻出現異常死亡且食慾不振，採驗送驗25日確診H5N1亞型高病原性禽流感。

32日齡肉鴨837隻、9周齡土雞4900多隻均依標準作業程序完成撲殺及場區內外環境清消工作。

防疫所表示，今年元旦起至今，縣內已發生4場高病原性禽流感案例，2場養雞場、1場養鵝場、1場養鴨場，雖去年同期有6場，但最近連續3周有通報案例，已邀集防檢署、中區分署、獸醫師公會、植保公會等單位召開防疫整備會議，盤點各種動植物重大傳染病防疫工作，針對養禽場發放1桶消毒藥劑，加強場內清消，降低環境中病毒數量。