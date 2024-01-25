高雄環狀輕軌車門採按壓開門形式，日前才引起民眾質疑恐造成長輩危險，近日又遭家長上網抱怨，帶行李搭車，先讓4歲女兒上車後門就關起來，再按開門紐就沒反應，只能「目送」女兒離開，趕緊請保全協助。對此高捷公司回應，會再加強向司機員宣導要多加留意月台狀況。

高雄環狀輕軌元旦成圓開始試營運，吸引不少民眾體驗，新通車的大順路段也湧入不少通勤族使用，成圓後相較去年平均日運量2萬1293人次，試營運至今平均日運量達3萬4868人次有明顯增長，而輕軌為避免冷氣過度消耗，採用按紐開門設計，列車到站後由司機員解鎖後，乘客即可按紐開門上車。

不過高雄輕軌自2015部分路段通車後，至今仍有許多不知情旅客會站在輕軌列車前，沒有按鈕等候列車開門，日前就有民眾發現許多老人家搭乘輕軌時，不知道要按鈕上下車，擔心會因此發生危險，也有人反映不少外地人也不知情，高捷公司當時表示會多加宣導。

沒想到近日又有家長上網抱怨，指22日帶著4歲女兒與行李在台鐵美術館站要轉搭輕軌，才剛按紐讓女兒上車後門就關了，再按紐卻沒有反應列車就開走了，只能目睹女兒離開，急忙找保全幫忙，即時在下一站接到小孩。

該名家長說，幸好有好心人幫忙安撫穩住小孩，小孩沒有大礙，經詢問車站保全，得到可能開門鍵短時間按壓太多次導致失靈答案，也有其他網友留言有相似經驗，也有人認為輕軌仍有不少小問題有待改善。

高雄捷運公司表示，目前輕軌列車到站之後，至少會有25秒的停站時間，有關列車車門關閉程序，主要為列車停等時間結束後，司機員會視人潮進出狀況進行控制，並視狀況做必要的停等延長，唯遇人潮較多時，司機員較難判斷到底旅客是否還要繼續上車，後續將持續宣導司機人員多留意月台人潮狀況，避免上述情況再次發生。

至於保全所指車門按紐故障問題，高捷公司說經查並沒有故障狀況，旅客敘述狀況可能為列車已經準備要出發，車門進入鎖定狀態，所以按壓無效，保全回答會讓旅客有所誤會，會再加強宣導教育。