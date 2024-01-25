澳洲網球公開賽今天上演女單4強好戲，尋求衛冕的白俄羅斯女將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）卯上美國小將高芙（Coco Gauff），莎芭蓮卡雖在本屆澳網首次讓對手單盤拿到4局以上，仍保住一盤未失的傲人紀錄，以7比6（2）、6比4報了去年美網決賽的一箭之仇，將與大陸鄭欽文vs.烏克蘭亞絲崔絲卡（Dayana Yastremska）的勝方爭后。

世界排名第2的莎芭蓮卡延續在墨爾本頭5戰連拿10盤的氣勢，在這場女單準決賽的頭9分豪奪8分，率先破發取得2比0領先。高芙立刻回破還以顏色，卻受自己的雙發失誤所苦，又遭破發讓莎芭蓮卡取得5比3優勢。不過高芙發球回穩後，也回敬破發拖入搶7局，才被莎芭蓮卡拿下首盤。

莎芭蓮卡雖用56分鐘先聲奪人，但高芙也非易與之輩，兩人去年在美網女單決賽交鋒，莎芭蓮卡也是先拿首盤，最後卻遭高芙逆轉封后。此外，莎芭蓮卡本屆澳網頭5戰不曾讓對手單盤拿到4局以上，今天首盤就丟了6局。

雙姝在第2盤果然勢均力敵，前8局都互保發球局，直到關鍵第9局莎芭蓮卡終於逼出破發點，儘管被高芙底線抽出反拍穿越球化解，丟士後仍讓對手反拍對角回擊出界，取得5比4「聽牌」優勢。

第10局是莎芭蓮卡的「賽末發球局」，儘管出現一次雙誤，但靠發球威力足以彌補，30平後她以直接發球得分逼出賽末點，儘管被高芙成功守住，丟士後莎芭蓮卡馬上再轟一記愛司，第2個賽末點則靠發球讓高芙掛網，拿下這場歷時1小時42分鐘的4強大戰。