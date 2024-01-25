星二代韓靖、葛宸羽與方琦與明星媽媽一同來益智節目答題。（年代提供）

梁赫群及葉欣眉主持的益智節目《百變智多星》話題不斷，近期邀請到三組演藝圈星二代，分別是余皓然與兒子韓靖、金友莊與女兒葛宸羽、梁佑南與女兒方琦，三組明星親子檔不僅在節目上大吐苦水，竟還意外爆料兒女的感情狀態，讓星二代們不禁捏把冷汗。

節目中問及親子間是否常吵架，余皓然馬上點名兒子韓靖喜歡早出晚歸，形容韓靖在家猶如房客、經常不見人影，一番話讓梁佑南點頭如搗蒜，直指女兒方琦常因外景必須凌晨出門，實在放心不下只好親自開車送女兒上班，反觀金友莊完全不擔心女兒葛宸羽，葛宸羽爆料：「我媽比我還晚回家，有時回來還醉醺醺的。」但金友莊也分享母女服裝可以共享，她們錄影當天就是互穿對方的衣服，顯現好感情。

梁赫群詢問在場明星媽媽們最擔心孩子們發生什麼事，梁佑南表示她最擔憂孩子交友不慎、未婚懷孕，余皓然隨後補充會擔心孩子男女關係複雜，並提及韓靖國中時期就有喜歡的對象，不放心孩子年紀輕輕就交男女朋友，韓靖意外被曝光感情史無奈直呼「我們不是來答題的嗎？」，更多精彩內容，請鎖定每周一至周五晚間七點年代MUCH台、MOD壹綜合的《百變智多星》！