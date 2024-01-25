高雄市交通局公布「冬日遊樂園」大眾運輸搭乘指南。（高雄市交通局提供／任義宇高雄傳真）

高雄燈會即將在愛河灣登場，其中最受矚目的就是睽違10年重返高雄的「黃色小鴨」，高雄市府提醒，會場周遭沒有汽車停車場「千萬別開車」，搭車捷運至中央公園站、市議會站或鹽埕埔站，步行10至15分鐘即可抵達會場。

今年高雄燈會以「冬日遊樂園」為主題，1月27日到2月25日於愛河灣登場，其中最受矚目就是在10年前造成旋風的「黃色小鴨」回歸高雄，這次還一次引入2隻一同展出，周邊還推出多項大型氣模藝術品展場、大型氣墊、球池、旋轉木馬、小火車等遊樂設施和美味餐飲市集等。

高雄市交通局表示，會場周邊沒有提供汽車停車空間「千萬別開車」，搭乘大眾運輸即可方便抵達，搭捷運可至中央公園站或鹽埕埔站，步行10至15分鐘即可抵達會場；輕軌請搭乘至駁二大義站或旅運中心站。

交通局提醒，配合人潮管制，展出期間熱門日（1月27、28、2月3、4、8、10~14、18、24、25）12時至22時取消上下客服務，市區公車如50路、60路、77路、100路及黃1等公車均有行經會場，可於公車高雄女中站、台灣銀行(健保署)站、歷史博物館(高雄國際會議中心)站下車。

另外，在公園路、港埠旅運中心北側空地、新光停車場等地點設有臨時機車停車場，提醒冬日遊樂園活動期間愛河灣周邊將實施交通管制，愛河灣西側(公園路以南、七賢路以東道路)、愛河灣東側(五福路以南、四維路以南、英雄路以西、永平路以西、苓南前路以西)等區內道路管制通行；第二階段視車流狀況採機動管制，管制道路將擴大至五福路以南、七賢路以東、成功路以西等範圍，場域周邊道路禁止臨時停車並加加強違停取締，請民眾加強注意並配合改道。