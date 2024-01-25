台中55歲連姓女子22日下午發現狗兒子「肉粽」走失，衝進台中市警察局第二分局永興派出所請求協助，同為愛狗人士的員警非常理解主人的焦急心情，立刻著手協助調閱監視器，短短5分鐘就替連女找回。（中警二分局提供／潘虹恩台中傳真）

台中55歲連姓女子22日下午衝進台中市警察局第二分局永興派出所急喊「我兒子不見了！」請求員警協助，一問才發現原來走失的是狗兒子「肉粽」，同為愛狗人士的員警非常理解主人的焦急心情，立刻著手協助調閱監視器，短短5分鐘就替連女找回，讓連女喜極而泣。

中警二分局永興派出所林宗和22日下午2點備勤時，連女焦急地跑進派出所求助，請員警幫忙找她的狗兒子「肉粽」。經了解，連女中午騎車出門買午餐時，沒注意到家門沒鎖好「肉粽」趁隙獨自跑出門，連女20分鐘後返家才發現肉粽不見了，他眼眶泛淚表示「肉粽就像我的兒子一樣」，遍尋不著，只好請員警協助。

林宗和家中養狗將近10年，對狗狗的習性也十分了解，推測寵物犬移動範圍不會太遠，且很可能是跟在主人後面就跑出門，直接調閱連女騎車路線的監視器畫面，果然短短5分鐘就發現連女行經北區德化街與榮華街口時，「肉粽」就跟在主人後面追，幸遇上熱心路人先帶狗狗到附近店家休息。

「肉粽」看見主人搖著尾巴直撲主人的懷抱，連女見到狗兒子時更是開心又激動，對於員警熱心的協助，不斷表達感激之意，更送上小點心感謝員警幫忙。

中警二分局分局長周俊銘表示，民眾對家中飼養寵物，應隨身攜帶身分證明、配戴名牌或可資辯識物件，如不慎走失報案請提供寵物特徵、可能走失時間等資訊以利協尋，俾利警方或民眾發現走失對象時，能快速幫他找到回家的路。