入冬以來最強的寒流報到，全台急凍，根據消防署統計，20日0至24日24時全台獲報內科心肺功能停止（OHCA）共為379人，其中以長者居多，是否為天冷猝死人數無直接相關。消防署呼籲，民眾應注意低溫對健康造成的危害，尤其是心血管疾病患者及老年長者，一定要做好保暖措施。

中央氣象署發布低溫特報，台南以北、東北部、東部地區及金門、澎湖有6度以下或持續10度左右低溫，連江縣有持續6度左右或以下低溫發生機率。

消防署統計，20日全台緊急救護內科OHCA人數，共計71人，21日為78人、22日為92人、23日0時至24時為72人，24日0時至24時為66人，是否因天冷猝死，仍待確認釐清。

消防署提醒，請民眾務必加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意防範一氧化碳中毒、室內通風及用電安全；有呼吸道及心血管疾病的朋友也請避免長時間逗留在寒冷環境。