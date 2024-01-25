台東馬偕醫院包場看電影BIG，醫護人員讚是最佳生命教育。（台東馬偕醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

台東馬偕醫院包場看電影BIG，醫護人員讚是最佳生命教育。（台東馬偕醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

台東馬偕醫院院長王光德有感導演魏德聖執導電影《BIG》描述6位癌童家庭面對生命課題的苦與樂，電影情節連結醫護人員日常，昨晚包場邀請全院200位員工、癌症病童與家屬一同欣賞，場內不時傳來陣陣笑聲，偶有啜泣聲，員工觀後大讚為最佳生命教育。

台東馬偕醫院表示，魏德聖日前特別到院拜訪，分享為何想拍此部電影的動機。希望藉由電影中面臨生命邊緣的病童，來告訴大人們懂得珍惜生命，體會「活著，就是最好的禮物」。

院方也邀請癌症病童及家屬一起欣賞電影，並贈送BIG公益勇士大禮包給孩子，鼓勵他們努力勇敢面對疾病。

王光德上任提出打造「幸福醫院」的願景，希望員工在醫院上班能有認同感，並以醫院為榮。他說，這場電影欣賞會是給員工最好的休閒活動及最佳的生命教肓。

每位員工隨著電影的起承轉合時而大笑時而大哭，感受癌童抗癌的強大鬥志，也體會院方的用心。6個來自不同社會階層、不同面向的家庭，因故搬到同1間兒童癌症病房，從彼此衝突到最後相互扶持的溫馨故事，打破大眾對於兒童癌症病房嚴肅的刻板印象，以輕鬆劇情帶領觀眾重新感受生命美好。