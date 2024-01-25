因應龍年春節即將到來，大批民眾將會在年前至各地銀行辦理舊鈔換新鈔來迎接新年到來，針對節日的治安維護，桃園警察分局特意聯繫轄內凱基銀行藝文分行一同辦理防搶演練，期許能強化行員的危機應變能力，守護民眾的財產安全。

桃園分局也在本次的演練中一併舉辦識詐宣導，行員接獲銀行通報，有一位民眾疑似遭到常見的詐騙手法「愛情詐騙」所騙，正要在銀行進行匯款動作，好在本轄銀行行員機警，立刻報警請警方到現場進行識詐、阻詐工作，

桃園分局請來員警扮演歹徒闖入銀行行搶，銀行面對突如其來的搶案發生，現場正在協助民眾解惑的員警立刻與歹徒動之以情、曉以大義，希望用溫柔的話與堅定的立場勸降歹徒勿誤入歧途。警方一併立即出動快打部隊，派出制服警力迅速逮捕歹徒。

桃園分局分局長吳明彥呼籲，春節期間欲提領大筆現金，最好由親友陪同，警方在春節前後也會針對金融機構、銀樓、加油站、超商、彩券行等處所，加強巡邏確保安全，強化警民合作，以確保民眾財產安全，讓轄內居民能夠安心過好年。另外倡導「反詐五不」：不接陌生來電、不聽投資明牌、不點未知連結、不傳個人資料、不信可疑資訊，以避免受詐上當。