美國職籃NBA本季打出超級得分狂潮，本季每隊場均得分為115.5是近50年來的新高，與往年最明顯的差距在於三分線的發揮，本季聯盟平均三分球出手數35.1球，用36.7%的超高命中率投進史上最多的場均12.9個三分球，NBA比分的提高讓運彩開出的大小值也頻頻上漲，聰明的玩家這個時候可以瞄準一些特別容易打出小比分的球隊，在這個大小值上揚的時代用小分選項賺取彩金。以下介紹三支本季截至目前最容易打出小分的球隊，供各位喜歡運彩的朋友們參考。

首先是聯盟上一季的總冠軍丹佛金塊，金塊本季場均得分115.9聯盟中段班，場均失分僅110.9西區第2低，衛冕冠軍的防守水準可見一斑，在這個大三分時代，進攻節奏是金塊小分的關鍵，金塊的三分場均出手為31.2聯盟倒數第3，金塊大多數進攻交由王牌中鋒約基奇(Nikola Jokic)發動，因此進攻節奏會慢一些，平均每48分鐘攻守回合數(PACE)為97.67聯盟倒數第3。相比運彩開出的大小值，金塊本季打出小分的占比高達64%，是一支值得投注小分的球隊。

除了上屆冠軍金塊之外，東區的紐約尼克和邁阿密熱火也值得注意！兩隊與金塊一樣都是PACE很低、防守好的球隊，尼克PACE98.13聯盟倒數第4，場均失分110.4東區最低、熱火PACE97.6聯盟倒數第2，場均失分110.7東區第3低，兩隊出現小分的比率也是高的出奇，尼克本季61%的場次出現小分，近一個月更是高達75%打出小分賽果；熱火本季雖然本季58%出現小分不算特別多，但近一個月竟是高達79%，換句話說近一個月只要投注熱火小分，就有接近八成可以拿回彩金！