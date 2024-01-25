女神們預告將會熱情如火箭般直攻粉絲內心，請粉絲期待3天的活動。（TSE提供）

5位超人氣Coser尺度相當驚人。（TSE提供）

亞洲最大「TSE台灣寫真博覽會」暌違7年終於回歸，將於明（26日）一連3天在松菸文創園區登場。今（25日）記者會上，34位來自亞洲各地的性感寫真女星及人氣女優和大尺度Coser齊聚一堂，台上排排站的畫面超震撼。其中由橋本梨菜、蕭佩兒（MSPUIYI）、栗田惠美（KURIEMI）、長澤茉里奈、Bitnara和清水藍里代表受訪，來自韓國百萬直播主Bitnara更預告自己會在活動中獻上極致貼身馬殺雞，「我會以溫暖的雙手，安撫粉絲不舒服的部份，若粉絲有哪裡需要加強，記得告訴我喔。」

6人被問到保養秘訣時，清水藍里說，會透過精神鍛鍊，想像自己是全裸狀態，這樣會讓體態更好；長澤茉里奈表示，盡量不要給自己太大的壓力，然後洗完熱水澡馬上鑽進被窩睡覺；栗田惠美則是會去健身房重訓，也會定時做醫美保養；Bitnara坦言非常重視保濕，「沒有工作都不化妝，讓皮膚休息，洗完澡擦乳液，一周去角質3次」；蕭佩兒則說自己很怕皮膚缺水因此我非常注重皮膚光滑，也會固定除毛；橋本梨菜笑說自己很愛大吃特吃，平常會特地做三溫暖把汗逼出來，再塗滿乳液做保養，至於除毛部分，她笑說自己怕痛，因此不敢除毛，但還好本身體毛稀疏，因此看不太出來。

6人被問到自己身體最有自信的部位，清水藍里坦言自己最有自信的是肌膚和胸部；Bitnara也對胸部最自豪，強調完全是天生的；長澤茉里奈說能在身材上比不上其他人，但覺得自己耳朵很可愛，更現場比出可愛的耳朵姿勢；栗田惠美則認為自己的臀部線條最迷人，也在現場秀出美尻；蕭佩兒則表示，因為自己是DJ，所以笑容是她最有自信的部位；橋本梨菜直說，由於平常有固定運動的習慣，因此自己最有自信的是腹肌。

最後，因Bitnara來台時馬上喝了台灣啤酒，她表示，台灣的啤酒喝起來比韓國啤酒口感滑順，不過因為自己較愛烈酒，比起啤酒自己更喜歡高粱酒；清水藍里則說自己並沒有喝過台灣啤酒，因此很期待此次台灣行嘗試；長澤茉里奈也表示，自己很喜歡台灣啤酒，在日本也會特別到台灣餐館品嘗台灣啤酒；栗田惠美同樣想要在此次嘗試台灣啤酒，「台灣料理滿健康的，想要配啤酒一起嘗鮮」；蕭佩兒坦言，每次來台灣表演都感受到台灣人特別的熱情，每次來也都會喝台灣啤酒。橋本梨菜同樣還沒吃過，希望這次如願品嘗到。

另外還有來自於泰國、越南的5位超人氣Coser，分別是「電臀系」 Tiny Asa アサ、「G乳美尻慾火系」 DreamTamu、「泰國頂級性感」 Meenfox、「身材教科書」Moiichan與「雪乳純慾」JJAMx一同登場。Meenfox提前預告：「我有特別準備一套性感調教服裝，要來收服台灣粉絲的心，還有TSE才有的獨家親密互動唷！絕對會帶給台灣粉絲難忘的體驗。」

「TSE台灣寫真博覽會」集結日本人氣女優、各國性感寫真女星、台灣知名性感網紅等，設計主舞台結合表演、親密互動、大尺寫真攝影會、粉絲見面會與精彩的攤位，活動門票在JKFace熱賣中，票價700元，還有優惠票價買三送 一，一票玩翻松菸四大展場。