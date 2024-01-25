年關將至，許多公司紛紛舉辦尾牙感謝員工付出，不過若尾牙辦的不夠好，反而會引起員工反感。一名網友就透露，自己在一間上市公司任職，但公司尾牙最大獎不到2萬元，甚至連參加獎都只給100塊，讓網友全都傻眼。

一名網友近日在「Dcard」表示，自己任職於一間大集團底下的上市公司，沒想到尾牙卻辦的超爛，最大獎不到2萬元、參加獎只給100塊，根本是把大家當乞丐，且還辦在隔天要上班的平日晚上，「超級無敵不想去的，要不是今年剛好輪到我們部門舉辦，打死我都不會參加」。

其他人看完後驚呼「原本以為我們公司發2000算爛了，結果看到你我開心了許多」、「傳產，沒吃尾牙，每人發一萬，一百是三小，笑死」、「參加獎一百真的是污辱人」、「羞辱性極強耶，不如沒有參加獎」、「100還不如不要發，老闆把自己格調都降低了，對員工小氣，人家也不會想用心工作」、「尾牙辦戶外流水席，在人來人往的騎樓下當猴子給路人看，偏偏又剛好在寒流最冷的兩天，11度再冷也沒我心冷」。

也有人分享自身經驗，說「來比爛，我公司沒有尾牙也沒有發錢禮盒，什麼都沒有」、「我遇過參加獎100，結果要發100元紅包的時候，忽然有個長官說要把大家的100元合起來變一大包抽給一個人，最後我甚麼都沒拿到」、「我拿到三獎，發黃二手熱水壺，目測至少放了5年以上才會有的黃度」、「我們尾牙還要自己花錢參加」。