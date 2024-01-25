下屆立院龍頭將在2/1展開爭奪戰，民眾黨迄今尚未決定投票意向，甚至傳出可能投出游江配造成「綠藍合」，但恐引國民黨反成「綠白合」，引發討論。前立委郭正亮分析，民眾黨投給游錫堃會後患無窮，未來只要賴清德政府用到民眾黨相關的人，如將卸任的立委賴香伶、張其祿，外界就會認為民眾黨很容易被收買，「看你這個黨未來怎麼跟年輕人交往？」

新一屆立法院正副院長選舉，國民黨推出韓國瑜搭檔江啟臣，民進黨續推現任的游錫堃搭檔蔡其昌，民眾黨8名立委投票意向將決定結果。外傳出民眾黨可能採取正副院長分別投給游錫堃、江啟臣組「綠藍合」。

郭正亮今(25)日在政論節目《大新聞大爆卦》表示，民眾黨上一次投票跟這次意義完全不同，上一屆民進黨單獨過半，民眾黨5席立委對大局沒影響，但這次民眾黨會改變院長，「這次民眾黨投給游錫堃，後果非常嚴重，就是綠白合」，副院長投給國民黨立委江啟臣還是自己，都無助於影響這個判斷，外界就是會認為民眾黨被民進黨收買了。

郭正亮認為，立法院長綠白合之後，後面一定會很有很多人事的好康，大家會一個一個盯，「我就不相信，賴清德絕對不會用到跟民眾黨有淵源的人，只要用到，立刻會被人點名，看你這個黨未來怎麼跟年輕人交往？」

郭正亮也舉例，賴清德可能就很故意，找將卸任的民眾黨立委張其祿、賴香伶，張其祿本來就是法政學者，若賴找他進中選會、找賴香伶去勞動部，會拒絕嗎？柯文哲能阻止嗎？未來賴清德會有很多用人機會，能不斷對民眾黨做騷擾，外界就會整個回推到「支持游錫堃，就有這些好康」。

郭正亮也說，游錫堃若當立法院長一定大亂，因為游根本搞不定藍白配，民眾黨支持游錫堃會後患無窮，不要為了近利，忘了未來四年發展，這樣搞下去2026就沒氣了，會被人覺得很容易被收買。

郭正亮也說，那還不如2024總統大選就藍白合，民眾黨還能有副總統跟部會首長，現在只能憑賴清德喜好用白營的人，多划不來、多愚蠢。