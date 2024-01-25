女星張檬出道多年，有著不少爭議，曾因為整形害得無戲可拍，最後她重新審視自己，重新出發。還嫁給韓國男星金恩聖，近來她也為了備孕，過得非常辛苦，不過卻因為她曾介入女星劉雨欣與李濛的婚姻，不少網友覺得她現在的處境是「惡有惡報」，而劉雨欣近日的發文也引來不少網友猜測是意有所指。

張檬近來在網路上分享自己備孕的心情，提到試過許多方法，但是都沒有好消息，讓她十分難過，雖然也有網友給予支持，但也有不少人跳出來，指出她過去當小三的事，大批「報應」、「怎麼那小三沒被封殺呀？」、「裝的，她要進軍母嬰市場」，而當初被張檬插足婚姻的劉雨欣在昨（24日）發文寫下「人啊，這一生事事有因果，好好做人， 善有善報，惡有惡報。人在做，天在看。」

張檬在2015年傳出介入《步步驚心》女星劉雨欣婚姻，而這次劉雨欣貼文，就讓不少網友認為是在暗指張檬，粉絲留言表示「福晉說的對，那個猖獗的小三惡有惡報」，劉雨欣回覆對方一個笑臉貼圖。不過，劉雨欣則回應，和張檬雙方沒罵過，兩人也沒有撕過，她說如果有撕，就不是當初那樣了，她說貼文只是對生活有感而發，無關嘲諷，要網友別任意腦補。

不過，她也還原當初張檬向她道歉的真相，她說「只發過一次原諒，我的原諒文還在，請問她的道歉文在哪？幫你回憶一下，是在她發出第三天後，她就刪了，而我發原諒文是她找人來說合，給我說她要發道歉文，希望我對外發原諒文，而在她刪除前，我都天真的以為，她真的來道歉的。」