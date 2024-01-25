警方查扣現金5萬8000元、銀行卡及存摺、開山刀、武士刀、西瓜刀、監視器設備1組、點鈔機1台、手機、K他命等贓證物。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

刑事局北部詐欺偵查中心、偵查第七大隊分析165被害人報案資料，追查發現至少有37名被害民眾透過通訊軟體加入投資群組及「富達投資」APP，遭以投資股票、領取飆股及個股資訊為由誘騙投資，短短3個月總財損達2.4億元。

警方調查，去年4月至7月間，藏身在柬埔寨等境外的詐欺機房透過臉書等刊登假投資廣告，冒用股市、財經名人推薦個股為噱頭，誘騙被害人加入Line投資群組，並慫恿下載「富達投資」APP，誘騙被害人掏錢投資。具竹聯幫背景的27歲官姓男子再指揮旗下車手，假冒「富達投資」專員向被害人面交取款。

偵查第七大隊報請台北地檢署指揮偵辦，去年8月31日執行第一波行動，拘提負責管理錢包的謝姓男子到案，1月16日進行第二波行動，拘提負責指揮車手、被提報為治平對象的官嫌及面交車手等5人到案，查扣到現金5萬8000元、銀行卡及存摺、開山刀、武士刀、西瓜刀、監視器設備、點鈔機、手機、K他命等贓證物。

警方發現，嫌犯在新北市三重的據點，經常有竹聯幫明仁會、天道盟等黑幫分子聚集，將再擴大偵辦是否涉案。全案詢後，依詐欺罪、洗錢及組織等罪嫌移送法辦。