市定古蹟坪林尾橋為昔日台北經坪林往宜蘭重要橋樑，變更為保存區。（城鄉局提供）

大台北水源特定區位於翡翠水庫集水區範圍內，包含烏來、坪林、新店、台北水源等4個水源特定區計畫，總面積約7萬多公頃，占新北市逾3成土地面積，目前正由市府推動都市計畫通盤檢討。其中，坪林水源特定區計畫已經都市計畫委員會審議通過，將自25日起發布實施。

城鄉發展局說明，本次水源區檢討重點，除坪林水源辦理計畫圖數位化，拓寬坪林區公所面前道路至6公尺寬、新增1處機關用地供坪林區公所及衛生所擴充使用；坪林尾橋變更為保存區加強古蹟維護、農會所在地變更為農會專用區以提供農民更多元服務。

城鄉局表示，並放寬土地使用管制，包括保安保護區新增得作公共服務相關設施，未來可興建步道、涼亭、眺望台、廁所等供公眾使用設施，考量茶產業生產需求，保安保護區放寬得設置農糧產品加工室總樓地板面積200平方公尺供茶葉加工使用。

此外，針對烏來原鄉地區，研擬「原住民保留地興建自住住宅審查要點」協助原住民合法興建自用住宅，初估約900戶既有房屋受惠及增加24.75公頃空地為新建基地、研擬「申請變更為溫泉產業專用區審查要點」輔導列管的24家溫泉旅館於適宜區位合法化。

除坪林水源特定區計畫自1月25日起發布實施，烏來水源特定區計畫也完成審議，將提報內政部核定，新店水源、臺北水源特定區計畫尚於內政部都市計畫委員會審議中，市府將加速推動都市計畫檢討作業，以達成水源地區永續發展及保障民眾權益目標。