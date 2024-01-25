大陸新生代女星趙晴的出眾外型和氣質，讓她從出道就有「小趙麗穎」封號，在知名編劇于正力捧下參演許多影視作品，還與人氣男星許凱傳緋聞，話題不斷；怎料，近期趙晴為戲敬業瘦到92斤（46公斤），于正卻仍不滿意稱她「有點胖」，還語出驚人要她減到85斤（42.5公斤）才好看，讓網友很心疼趙晴。

不久前趙晴與劉祉驛領銜主演的古裝劇《奪驕》開播，她將女主角甜美卻又精明的一面完美詮釋，討喜表現獲得一票觀眾讚賞；怎料，力捧趙晴的編劇于正，今（25日）卻在微博貼出趙晴為戲瘦到46公斤的照片，直指「感覺還是有點胖」，喊話要陪她一起再減重。

于正在文中表示，他認為透過蘋果手機原相機拍攝，在無美顏和濾鏡的狀況下，「我覺得要好看得瘦到85斤（約42.5公斤）」，于正想要在不吃零食和碗飯外，想想還能有什麼方法讓趙晴再瘦一點。

不過，趙晴其實身高有170公分，為戲已經瘦到46公斤，以一般人的角度來說她已經過瘦，如今于正還要她減重，紛紛直呼「太不健康了吧」、「心疼趙晴，這麼努力了還不夠…」；有粉絲跳出來分析，趙晴不是體重問題，她的臉偏圓，怎麼減她的臉看起來都會是圓的胖的，不認同于正的話。