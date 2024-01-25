大陸49歲男星吳京因主演電影《戰狼》系列爆紅，他和小9歲主持人老婆謝楠節目上一見鍾情，婚後育有兩子，近期夫妻倆上真人實境秀，節目中吳京展現大男子主義的一面，不考慮妻子和旁人感受，令觀眾替謝楠感到不值，紛紛勸說離婚，謝楠今（25日）發長文訴說真實感想。

近日有網友翻出吳京、謝楠過去錄製真人秀的節目片段，吳京和謝楠有口角後在浴室摔毛巾出氣，暴躁行為讓網友為謝楠感到不值，認為吳京充滿不耐煩，不夠尊重妻子，紛紛勸謝楠離婚。

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對此謝楠25日在微博發布長文，透露很多人都在勸她離婚，吳京緊張兮兮，怕謝楠真的不和他過了，她不喜歡自證清白，畢竟這是陷阱題，但如果吳京要被誤會厭女或不尊重女性、不愛老婆，那她願意打破自己的原則，謝楠強調：「這不是真相，真相是能被看見的一角，還是生活的全貌？」其實節目剛播出時，網上都是聲討謝楠，認為她太作、愛計較，現在轉而聲討吳京。

謝楠發長文回應外界勸離聲浪。（圖／微博）

她認為：「對也不全對，誰也不能超脫自己去理解別人，代入的都是自己經驗」，對於外界質疑，謝楠喊話：「你們可以相信，我們足夠相愛。如果絕對祝福，那我也得告訴大家，我們也吵吵，生活不是非黑即白，但我們感謝所有關心，討論的朋友們，謝謝你們愛我們，希望我們好，批評也是愛，你們是鏡子，照見更好的未來」。