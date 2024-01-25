不少上班族都感嘆薪資漲幅追不上物價。就連長年陷入通縮的日本，如今上班族也在物價飛漲下，把「省錢」作為午餐選擇的第一要素。不過鄰國南韓的上班族卻發現，日本上班族口中難以忍受的「巨額」午餐價格，根本稱得上合理，因為竟然只有南韓午餐價的一半！

據南韓《亞細亞經濟》報導，過去日本物價向來被認為高於南韓，現在卻出現了相反的局面。經常前往日本出差的南韓商務人士被問到韓日上班族一頓普通午餐需要花多少錢時，他表示，南韓的午餐價格大約是日本的2倍。

報導中指出，隨著生產者物價指數持續上漲，南韓的「午餐通膨」現象更為明顯。在南韓大公司最集中的首爾市與首都圈一帶，上班族經很難找到1萬韓元（約台幣256元）以下的午餐。

南韓消費者院價格資訊平台「真價」的數據顯示，以去年12月首爾地區的價格來說，最具代表性8種餐飲的平均價格較前一年上漲約6%。就連向來「物美價廉」的公司員工餐廳價格也在持續飆升，去年平均價格上漲6.9%，超商的便當價格也上漲了5.2%。

不過儘管在日本的午餐價格是南韓的一半，日本上班族仍然感到難以接受《亞細亞經濟》報導中指出，日本知名牛丼連鎖店吉野家在2021年宣布7年來首度漲價後，去年再次漲價，中碗牛丼上漲了18日圓（163韓元），含稅售價為468日圓（4249韓元）。日本上班族抱怨太貴，但南韓人卻認為賣這樣的價格很合理。

為了搶攻廉價午餐市場，LAWSON等日本超商大打價格戰。「LAWSON STORE 100」甚至推出有米飯和炸豬排等配菜的「200日圓便當」，引起熱烈迴響，這個便當只要1800韓元就能買到，難怪南韓上班族看了更加心酸。