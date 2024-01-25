約旦在這一次的以哈戰爭當中，沒有特別表態，但是約旦的民眾是傾向支持哈瑪斯的，一家新餐廳在最近開幕，店名稱為「10 月 7 日」，顯然是為了慶祝哈瑪斯在去年10月7日的恐怖屠殺，對此以色列表達嚴重抗議。

以色列時報(Times of Israel)報導，社交媒體上發布的一段影片，這家沙威瑪餐廳坐落在卡拉克市(Kerak)以南、靠近死海約旦一側的南馬扎爾區(Southern Mazar district)開業。

約旦前議會議員、穆斯林兄弟會成員塔布布 (Dima Tahboub)在推特 X 網站上分享這家店的影片，而且表達肯定。

不過，塔布布的發言一直都很爭議，先前他就曾經讚揚一起約旦士兵殺害以色列女學生而引起爭議，該事件發生於1997年，士兵持槍對以色列和平島(Island of Peace，約旦被稱為Al-Baqoura )的校外教學中的師生開槍，造成7名以色列女學生中彈身亡，6人受傷。

在這段兩分鐘的影片中，一名身份不明的男子，從外面拍攝了擠滿顧客的餐廳及其周圍環境，然後走進餐廳，穿著「10 月 7 日」制服的員工向他打招呼。

約旦反對黨領袖拉皮德( Yair Lapid )對此店相當不以為然，他要求約旦領導人應該出面譴責，而不該有任何肯定。

他說：「我們必須停止任何對10月7日行為的頌揚。對以色列的仇恨，滋生了恐怖主義和極端主義，這種仇恨螺旋導致了殘酷屠殺。」

週四上午，約旦官員沒有立即做出反應。

約旦在1994年與以色列達成和平條約，成為繼1979 年埃及之後，第二個與以色列實現和平關係的阿拉伯國家。但是約旦境內的仇以色列聲浪還是很高，在哈瑪斯戰爭後，數千名約旦抗議者，呼籲政府應主動廢除與約-以和平條約。

以色列也知道約旦的國內氣氛不對，在戰爭爆發後，以色列就發出警告，請國民不要前往約旦和其他阿拉伯國家。