有車主經過路口時，遭到闖紅燈大媽擦撞，大媽親屬要求私下和解不成，竟對車主提告。（圖／翻攝畫面）

最怕遇到大媽？有車主去年5月行經高雄市小港區中安路與桂平街口時，與1名「無照」大媽騎機車闖紅燈發生擦撞，警方初判大媽「闖紅燈」，他「尚未發現肇事因素」，豈料，當他將車禍後續事宜全權交給保險公司處理時，竟然反被大媽的親戚朋友狂盧要「私下和解」，不然就要提告，讓他感到非常無奈。

一名車主去年5月底行經高雄市小港區中安路與桂平街口時，因要左轉前，在路口不慎與1名「無照」阿姨闖紅燈發生擦撞，他先下車查看受傷阿姨的狀況，並且報警處理；從警方的交通事故初判表上寫著，阿姨騎士行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈，而車主「尚未發現肇事因素」。

有車主經過路口時，遭到闖紅燈大媽擦撞，大媽親屬要求私下和解不成，竟對車主提告。（圖／翻攝畫面）

於是，車主事發之後將車禍事宜全權交給保險公司處理，車主原以為事件得以解決，不料，保險公司協調無結果，阿姨的親屬便轉向車主開始狂盧「受傷嚴重的是我們(阿姨)，為什麼車主不賠錢，我們還要付錢」，並且要求私下和解，以及要車主自行吞下車損維修費用。

沒想到，阿姨的親戚對車主「無限狂盧」之下沒有結果，竟要提起告訴，而車主收到傳票後便去出庭，只見阿姨與兒子出庭，不見當時在電話中狂盧的「阿姨親戚朋友長輩們」，後來阿姨與車主開完偵查庭後，這名阿姨繼續在庭外盧車主「沒錢、需要錢」，無奈的車主則表示「沒辦法，交給司法去處理吧」。

有車主經過路口時，遭到闖紅燈大媽擦撞，大媽親屬要求私下和解不成，竟對車主提告。（圖／翻攝畫面）

車主表示當車禍發生後，也有去探望受傷的阿姨3次，但對方因在加護病房無法進入病房，然而，9個月來也不斷地與阿姨的兒子保持聯絡，關心阿姨狀況，但因為阿姨親屬堅持要「私下和解」無果變成提告，阿姨的兒子被夾在其中也難做決定，車主對於車禍事件的演變，他也希望能趕緊結束，現在也是靜待後續通知。

車主將事件PO在網上後，其朋友也紛紛關心表示，「不對啊！為什麼保險公司跟對方討不到，要轉來要跟你討？這樣我保車體有什麼意義，不是都丟給保險公司處理就好了嗎」、「人沒事就好」、「真的有夠衰」、「辛苦了！希望順利解決」、「沒錢就在家，就不要出來了」、「就是最怕遇到『大媽』」。