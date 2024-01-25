金曲台語歌后張秀卿25日領軍同門師弟妹陳淑萍、林琇琪與葉諾帆，特地在農曆過年前一起逛年貨大街。53歲張秀卿與小她12歲的老公王國贊2014年結婚，至今仍努力拚生子，去年初卻透露她已停經逾半年，豈料先前突然發現月經又來了，月經現在每個月都定期報到，讓她重燃生子念頭，新年新希望是拚生龍寶寶。

她過去曾做過3次試管嬰兒，過程十分辛苦，昨在現場忍不住激動淚崩，並憶起院長最後一次跟她的對話，像是在等一個評判，心情七上八下、相當緊張，「我聽到院長說『沒關係，下一次還有機會』，我就崩潰不管了」，她現在已放寬心，一切順其自然，也揪老公積極做人、按表操課，「越多次越好，只能盡力而為」，最近還經常夢到小孩，她說：「男的女的都有，夢到小孩在玩耍，還有一次夢到我小時候，可能我很懷念小時候。」

張秀卿近日忙籌備新專輯，先買年貨立即上工拍MV，而陳淑萍剛出新輯《月亮情緣》、林琇琪趕在龍年開春將進錄音室、葉諾帆迎金龍推新輯《笑紅塵》趁宣傳空檔，攜手逛街掃年貨，張秀卿嘴精細挑開運食材，唯一男生葉諾帆則重CP值的攤攤比價，相當用心。