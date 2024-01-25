竹山鎮公所筍子市場內，攤商冒著寒風以熟悉刀法幫冬筍去殼，因應春節期間年菜所需。竹山鎮公所提供

這幾天寒流來襲還下雨，筍農不畏寒雨上山挖掘冬筍送下山，相當辛苦。竹山鎮公所提供

南投縣竹山鎮竹筍料理全國知名，其中每年春節常見年菜「冬筍火鍋」、「冬筍控肉」，冬筍更是最佳主角。隨著春節將至，竹山鎮筍子市場也出現採買人潮，鎮公所25日表示，今年冬天有寒流又有雨水，冬筍又甜又脆，吃冬筍正是時候。

竹山鎮公所林姓市場管理員指出，今年冬天因天冷又有雨，原本每年11月到隔年4月產季的冬筍，現在正值盛產期，因應年節需求，即使寒流來襲，筍農仍不畏寒風上山挖掘冬筍，上週起筍子市場進貨量也配合年節需求增加產量，因應春節期間年菜與送禮的需求。

竹山筍子市場攤商朱先生表示，今年冬筍品質佳，又甜又脆，售價價格從1個月前每斤160元，隨著年節將近已經悄悄上揚，今天帶殼冬筍價格已經達每斤220-240左右，剝殼冬筍每斤約650元~700元，且隨著春節逼近，冬筍價格將會繼續提高，目前尚不知今年年前冬筍價格，但去年年前1周帶殼冬筍每斤則達450元。

朱老闆表示，上週起已經出現採買冬筍送禮的訂單，因為帶殼冬筍冷藏保存可20天，剝殼冬筍汆燙後冷藏也可保存7天，現在購買冬筍，自用或送禮cp值最高，「當地內行人或冬筍饕家，都會在此刻先購買送禮或自用。」

竹山鎮公所表示，冬筍耐煮，不但可控肉還可煮湯，除了簡單的筍子排骨湯，過去知名的「酒家菜」之一「螺肉蒜」，這道菜最重要的主角就是冬筍，目前筍子市場的攤商都備有冬筍食譜小本子，購買冬筍民眾，只要跟店老闆索取，就可無師自通，輕鬆烹調一桌冬筍料理。