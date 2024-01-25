高雄市議員張博洋說，雖然短期已拓寬自由橋，但周邊行人隨商圈發展增加，但行人環境仍不盡完善，甚至還有變電箱擋道狀況。（高雄市議員張博洋提供／任義宇高雄傳真）

高雄市自由一路上跨越愛河的自由橋，承擔連接三民、左營、鼓山交界重要樞紐，加上周邊商場、輕軌開通，原有設計橋寬已不敷使用成交通瓶頸，高雄市工務局啟動拓寬工程，預計能將原先的四線道擴增至五線道，並增加左轉龍德新路之儲車空間，提升行車順暢度。

時常往來當地民眾表示，相較自由一路前後路段，自由橋上空間較窄時常塞住，造成車速驟減，加上人行道過寬，常看有機車騎士為超車，差點騎上人行道，希望這次拓寬工程能在保有人行道好走情況，改善當地過於雍塞問題。

高雄市工務局表示，自由橋調整前僅有四線車道已不敷使用，透過本次工程將人行道與車道重新分配，將車道擴增到五線道並新增左轉龍德新路左轉車道，仍保留1.5公尺寬舒適的人行空間，路面拓寬自1月17日起展開，預計工期為4個月，預計能改善車流壅塞的情況。

高雄市議員張博洋說，在去年質詢爭取自由路橋拓寬後，感謝市府編列經費改善通勤族上下班塞車之苦，雖然去年質詢是爭取在自由橋兩側增建人行道便橋，將自由橋上人行道移除藉以拓寬道路，但整體工程經評估後所費不貲，短期先改善民眾每次行經路橋就面臨車道縮減的塞車問題。

不過張博洋也說，輕軌成圓加上周邊社區逐漸發展，從輕軌C25新上國小站下車沿自由路往南前往高醫周遭的民眾勢必變多，但該路段現有的人行道其實規畫不全，甚至還有台電的變電箱橫在人行道上，短期橋面拓寬之餘，長期來說，市府應搜集詳細的路口車流、人流等交通數據，規畫完整且舒適的行人動線。