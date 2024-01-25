42歲首都客運千金、名媛李晶晶，擁有凍齡美貌和纖瘦身材，活躍於時尚圈，今（25日）她曬出和快104歲的阿嬤同框照，氣色相當好，讓人稱羨不已。

李晶晶曬出2張與阿嬤的合照，開心寫下：「最beautiful的grandma，快要104歲了！cherish（珍惜）跟你在一起的每一個moment(時刻).好happy看到你氣色這麼好！ love you.」

只見照片中人瑞阿嬤不僅皮膚白皙光滑，氣色也相當紅潤，整個人散發優雅氣質，和李晶晶神韻有點相似，完全看不出年紀，讓網友都驚呼「好漂亮的阿嬤」、「阿嬤好美，不像104歲」、「原來美麗和氣質會遺傳」、「好強大的美女基因」、「阿嬤保養真好」。

李晶晶阿嬤是三重客運創辦人李炳盛的妻子李鳳藻，夫妻倆攜手打造客運帝國，李炳盛更有「台灣客運教父」美譽，後來李晶晶爸爸李博文奪得三重客運經營權後，現已是5家客運公司董事長，事業版圖超越父親。