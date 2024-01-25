馬爾地夫總統穆伊祖（Mohamed Muizzu），競選期間喊出「印度離開」（India Out）口號，他於去年9月30日在總統大選第二輪決選中勝出，在就任後的第2天就要求印度在今年3月15號以前撤離派駐在馬爾地夫軍事人員，此後印度與馬爾地夫的關係陷入緊張，穆伊祖的決定被視為遠離印度，轉向與中國大陸建立更牢固的關係。’

據《路透社》（Reuters）25日報導，馬爾地夫總統穆伊祖去年贏得大選，承諾結束馬爾地夫的「印度優先」政策，隨後呼籲印度軍隊在3月15日前撤出。

印度海軍參謀長庫瑪（R. Hari Kumar）向美國媒體《CNN-News 18》 表示，雖然馬爾地夫提出要求，但印度政府尚未要求其軍事人員從馬爾地夫撤軍。

當被問及何時撤軍時，庫瑪表示：「無論最終決定是什麼，我們都在等待指示。」他補充說，截至目前為止，新德里「並未真正」向海軍發出任何指令。

目前有一支約80名印度士兵組成的分遣隊駐紮在這個印度洋群島國家，以便於新德里支援向馬爾地夫首都馬律所提供的軍事裝備，並協助進行人道救援工作。