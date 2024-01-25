民眾黨選後掀起茶壺風暴，傳準不分區立委黃珊珊跟前立委蔡壁如之間有嫌隙、要互相制衡，今(25日)又遭爆民眾黨昨晚舉辦尾牙（感恩餐會），挺柯網紅「愛莉莎莎」都受邀卻獨漏蔡壁如。對此，國民黨發言人林家興直言，民眾黨被認為最有戰功的蔡壁如竟然沒有被受邀，「這是一個很大的羞辱，到底要怎麼跟選民和支持者交代」，從選後很多爭議和操作來看，民眾黨有一些形象跟主張崩解的速度，比他想像的還要快很多。

網紅「四叉貓」劉宇今曝光，民眾黨昨晚舉辦尾牙，館長、丁特、2Chill、愛莉莎莎等網紅都現身，而蔡壁如被問及此事時，竟說自己「沒收到通知」，讓外界相當不解。

曾在2024台中市立委選舉與蔡壁如並肩作戰的林家興，今(25日)在政論節目《大新聞大爆卦》坦言，民眾黨有一些形象跟主張崩解的速度，比他想像的還要快，他以友黨的角色提出諍言，民眾黨如果想要走出台灣的新政治、第三條路，理念跟價值主張一定要言行一致，要能維繫討厭藍綠、對藍綠失望的支持者，但坦白講，民眾黨選後到現在的很多操作跟爭議事件顯示，崩壞速度比想像中快很多。

林家興說，他在PTT上就看到很多網友、甚至真的柯粉都在說：「自己投的自己罵」、「怎麼會沒邀請蔡壁如」、「為甚麼愛莉莎莎可以去」，還有網友不滿，為甚麼民眾黨的尾牙要辦在前民進黨中常委、前國策顧問黃承國經營的地方，而且黃承國本人還有到現場參加。

林家興直言，當黃承國、愛莉莎莎可以參加尾牙的時候，民眾黨被認為最有戰功、在台中跟藍營F4站在一起的蔡壁如，竟然沒有被受邀、沒被通知，「我覺得這是一個很大的羞辱，真的不知道民眾黨用這種方式對待自己的黨員、對待自己的戰將，到底是怎麼一回事，這要怎麼跟選民和支持者交代？」

林家興認為，民眾黨現在有很嚴重的價值路線的危機，包括8名不分區裡面就有曾待過親民黨、時代力量、台獨扁系還有商業界人士，選後到現在兩周，民眾黨有太多的爭議，連對自己的支持者都無法交代。