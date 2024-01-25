現在物價上漲、房租也居高不下，薪水跟不上通膨，年關將近，讓上班族感受到生活壓力，不過有網友發文表示，他是啃老族一個月6000元的零花不夠用，偷偷哭了好幾次，上網討拍，不過發文卻引來網友狂酸，「您有個偉大的父親」。

有網友在臉書社團「匿名公社」PO文表示，「我很孝順我也很乖，就是不明白為什麼要減少我的零花錢，我已經啃老五年了，爸爸每年都會減少我的零花錢，今年他只願意給我每月6000，怎麼活」，原PO認為，「生我就要負責養我阿，養不起為什麼要生我，把我塞回去重新投胎，萬一含著金湯匙出生都比現在好過，想到我每個月只有6000可以揮霍，都偷偷哭了好幾次」。

原PO表示，「一個月只有6000一天最高只能花200，一次吃到飽就超過200了」；PO文引起網友議論，「6000我都還覺得太多，你爸真是好人」、「怪你爸會後悔當初為何不把你射在牆上」、「早知道當年花6000把你拿掉還更賺」、「建議你去要飯」、「你可以去吃屎，不用錢」、「啃老還敢說自己很孝順很乖」、「生到你這種真夠倒楣的」。

不過也有網友認為這是釣魚文，「為什麼最近都是些亂七八糟的劇情文」、「編的蠻爛的0分」、「這個故事太爛了，再想一想」，網友建議原PO「還是看看醫生比較好，症狀蠻嚴重的，上來釣魚只會加重病情」、「已經啃老五年，畢竟是老員工了，父母應該加薪的。」、「可以試試吃一頓超派醋飯，就很飽啦~」。