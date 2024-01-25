根據統計，台灣約有40萬人罹患原發性顫抖症，因神經退化，造成身體不同部位持續性顫抖，比巴金森氏中還要常見。94歲的歐陽先生，曾是一位傳記作家，在 70歲左右出現顫抖症，雙手不停顫抖，無法寫作、喝水、吃飯，因擔心風險不願開顱，接受非侵入性的「神波刀（磁振導航聚焦超音波）」治療，透過逾1000個超音波晶體，聚焦能量在丘腦，打斷產生顫抖的神經迴路。術後的歐陽先生恢復了正常書寫及抓握功能，人生由黑白再變回彩色。

有些人雖四肢健全，卻因原發性顫抖症或巴金森氏症而不能獨立生活，連夾菜、倒水、擠牙膏、刷牙等日常基本動作都很困難，更遑論工作，不但難以維持生計，更影響自我的社交活動與心理健康。

臺北榮總神經外科李政家醫師表示，台灣約有40萬人罹患原發性顫抖症，比巴金森氏症還要常見，原發性顫抖是因為神經退化，造成身體不同部位持續性顫抖，老年人最常見，也可能發生在任何年齡。有逾半數原發性顫抖病人有家族遺傳病史，目前預估國內約有40萬人有此困擾，其中約10萬人的症狀嚴重影響日常生活，除了寫字無法準確握筆，拿杯子卻把水灑出來，連穿衣、簽名都成挑戰。

李政家說，不論是原發性顫抖或巴金森氏症都會先採用藥物治療，若症狀無法控制，則須進一步進行手術治療，例如丘腦切開術 (Thalamotomy)或裝置深部腦刺激器（DBS），兩者都需進行開顱手術，鑽一個小洞，以電燒專用的鈍針深入丘腦，進行燒灼或植入電刺激晶片持續電刺激，兩種手術治療成效顯著，但許多病友忌憚開腦，以及體內需安放電極後的風險而裹足不前。

67 歲馬女士，罹患帕金森氏症，108年起於臺北榮總神經內科門診定期追蹤，藥物治療雖症狀有所改善，但右手及腿部顫抖，面部表情僵硬導致說話變慢，手腳顫抖或僵硬造成寫字或如廁困難，無法正常生活。經術前評估，去年5月接受神波刀治療，術後右手及腿部震顫立即獲得改善，術後1個月，已完全沒有顫抖，術後4個月也未出現顫抖情形，腿部輕微僵硬，有時候會忘記服藥但並沒有感覺異常，至去年年底追蹤時，狀況都相當良好。

另名80歲的劉先生，40多歲開始出現右手震顫，顫抖症逐漸惡化。休息時震顫會減輕，想做事時顫抖的情況更加明顯，讓他無法寫字，也很難維持日常生活。經縝密的術前評估後，劉先生於去年4月接受神波刀治療，顫抖情形顯著改善，生活品質也大幅提升。

李政家表示，相較於傳統外科侵入式手術，神波刀是一種非侵入性無創的精準治療，無須在病人腦中植入電極及電池，透過超過1000個超音波晶體聚焦能量在丘腦，加熱局部腦區使得神經壞死，打斷產生顫抖的神經迴路，過程中無須麻醉、無須打開頭骨，避免感染、腦出血等併發症，在病人清醒下進行治療，搭配MRI核磁共振導航準確定位，並導引能量至目標的神經核一次完成，治療原發性顫抖成效顯著，提供神經疾病患者更多治療選擇。目前這項治療無健保給付，病患需自費65萬元使用。