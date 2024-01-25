美國聯邦眾議院「國會台灣連線」（Congressional Taiwan Caucus）共同主席，迪馬里（Mario Diaz-Balart）及貝拉（Ami Bera）25日晚間於外交部召開記者會，迪馬里重申這次來台旨為展現美國跨黨派對台灣的支持，貝拉則鼓勵，「台灣的未來不應被外部力量左右，而是應由台灣自決」。

與會人員除兩位共同主席外，還有其他3名訪團重要幕僚、駐美代表俞大㵢及外交部政務次長謝武樵也出席與會。

迪馬里表示，雖然此次來訪只有4位共同主席中的2位，但他相信，他不只能代表全數由共和黨及民主黨組成的共同主席，還能代表整體「國會台灣連線成員」，他認為，在台灣又一次完成公開透明的選舉後來到台灣，展現團結和讚賞是重要的。

他肯定，即使面對來自中國共產黨的壓力及脅迫，台灣人還是大聲清楚地為自己發聲，與我們從中國共產黨所看見的情形相反，台灣是民主與自由的燈塔。因此，他們來台灣展現跨黨派對台灣堅定不移的支持

貝拉表示，這是一個對這片區域、海峽兩岸及全世界都非常重要的時刻，他們現在來到台灣的重要性不只在於拜會政治領袖，並討論、確保台美關係間的強健，來恭賀一場自由、公平的選舉，更在於告訴台灣人民，45年前美國國會通過的《台灣關係法》的基本原則。

貝拉說明，《台灣關係法》揭示了「台灣的未來不應被外部力量左右，而是應由台灣自決」，他強調，台灣未來的決定權在自己手上，而這也是他在這場選舉中觀察到的。

貝拉表示，當想到未來，及後世子孫的世界時，我們期盼的是繁榮的世界。蔡英文總統和總統當選人賴清德都說，他們無意改變台海現狀，而事實上，美國也無意改變現狀。他指出，當我們回顧二戰結束後75年間，看了解到那是一段和平繁榮的時光。

貝拉提到，昨晚在台北他看到年輕人過著他們的生活，看著他們的活力，看著他們一步步實現他們的夢想，這樣的場景是作為家長想看到的，讓人民選擇自己的未來、想要的事物、想要的生活、怎麼變得更好，因此，他也想要看到未來75年如過去75年一樣和平與繁榮。

貝拉強調，我們不是在改變現狀，但是在面對外部壓力或是其他有可能改變現狀的因素時，我們也要有所回應，這不是在尋求衝突，而是在追尋和平與繁榮，以及對自己未來握有的權利。