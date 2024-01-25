台灣機車族多，台北橋的「機車瀑布」景觀一度引起全球關注，不過近日寒流來襲，有騎士上班族因為怕冷改搭乘公車上下班，沒想到卻意外發現新大陸，直呼「原來搭公車上下班這麼舒適」。

鄉民「oldman7788」今日（25）在PTT女板表示，他一直以來都是騎車上下班，路線是民權東路一直騎，騎到內湖就差不多抵達公司了，但這幾天因為寒流太冷的關係，原本一直騎車通勤的他選擇改搭公車，突然發現走相同路線的公車非常多班，因此有許多選擇，不需要花太多時間等車。

「原來搭公車上下班這麼舒適！」原PO提到，因為平常上班時間不太需要外出，機車只是單純上下班通勤用，但騎車必須要耗費精神，小心注意其他鑽車的駕駛，甚至下雨天還會非常狼狽，「搭公車的穿著終於可以隨心情多變化，整個就很開心，在考慮買通勤月票惹哈哈哈」。

其他網友則分享利弊，說「尖峰時刻又擠又晃動超可怕的」、「不用轉太多次車的話大眾運輸比較方便，但是有的地方公車根本不行，又沒捷運」、「蠻常要等很久，還會擠不上去」、「冬天下雨自己開車才舒適吧」、「有大眾運輸的地區本就該減少自駕通勤」、「拒絕當沙丁魚」、「年紀大了就想舒適的移動，我愛公車我愛捷運」。