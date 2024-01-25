美國阿拉巴馬州一名死囚接連面臨聯邦最高法院、巡迴上訴法院拒絕暫停執行「氮氣死刑」的請求，即將在當地時間周四（25日）晚間躺上死刑檯以「氮氣缺氧法」處決，不僅是全美第1人，也是世界首例。史密斯的律師主張這是「殘酷且不尋常」的懲罰，反對人士認為氮氣缺氧法會造成不必要的痛苦，萬一氮氣外洩還可能傷害行刑室人員。

英國廣播公司（BBC）25日報導，今年58歲的史密斯（Kenneth Eugene Smith）1989年因謀殺婦人伊莉莎白（Elizabeth Sennett）定罪。1988年3月，史密斯以1000美元代價與另一名男子帕克（John Forrest Parker）夥同謀殺時年45歲的伊莉莎白。買凶殺人的是伊莉莎白的丈夫，他負債累累、覬覦她的保險金謀財害命，案發後受不了調查壓力而自殺。史密斯供稱，帕克行凶時自己並未動手攻擊被害人。帕克已於2010年伏法。

史密斯1996年進入死囚牢房。2022年11月，州府曾對他以注射化學物質執行死刑。他的律師說，當時行刑人員一直找不到史密斯的靜脈，直到死刑令屆期，只能放棄。

阿拉巴馬州預計對死刑犯史密斯執行「氮氣缺氧法」處決，不僅是全美首例，也是全球首見。

如今州政府決定再次行刑，批准使用「氮氣缺氧法」（nitrogen hypoxia），行刑期間自美國中部時間25日晚間6時（台灣時間26日上午8時）起算，總共30小時。據美國死刑資訊中心（DPIC）說法，史密斯即將成為全美國、全世界第1個以此法處決的人。行刑人員會在史密斯臉部綁上密閉面罩，強迫他吸入氮氣，導致體內缺氧，器官衰竭，窒息死亡。

執行死刑的藥物愈來愈難取得，阿拉巴馬州、奧克拉荷馬州、密西西比州是全美僅有的3個允許以氮氣代替注射處決的州。

史密斯的律師周三（24日）仍未放棄，力求聯邦最高法院能阻止阿拉巴馬州執行氮氣死刑，罪犯遭受多次處決將違反美國《憲法》修正案禁止「殘忍不尋常」懲罰的條文；律師也向巡迴上訴法院提出行刑不合法的質疑。聯邦最高法院當天拒絕聽取上訴，巡迴上訴法院駁回請求。

呼吸純氮氣會導致細胞分解致死。阿拉巴馬州法院文件指出，院方預計史密斯會在幾秒鐘內失去知覺，幾分鐘內死亡。州檢察總長曾說，氮氣缺氧法「可能是有史以來最人道的處決方式」。律師聲稱，此法「最近發布且未經測試」，史密斯可能因自己的嘔吐物窒息。

美國部分醫界人士認為，以氮氣缺氧法執行死刑可能會對死囚造成極大痛苦。

部分醫界人士也表達譴責態度，因為受刑人可能發生劇烈抽搐甚至變成植物人。聯合國人權事務高級專員指出，以毒氣殺害史密斯恐構成虐待或殘忍不人道、侮辱人格的待遇，籲州府停手。

行刑時，陪同史密斯的牧師胡德（Jeff Hood）也會到場，萬一氮氣洩漏，他自己也有危險，但他表示願意冒險在場，也不會放棄使命。史密斯本周稍早向BBC表示，這場等待非常折磨，有如酷刑。

阿拉巴馬州是全美死刑處決率最高的州之一，現有死囚165人。2018年以來全州已發生3起死囚注射處決失敗事件，死囚均倖存。

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