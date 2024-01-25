琳妲（林羿禎）是啦啦隊樂天女孩Rakuten Girls成員，也是YT頻道「反骨男孩」的一員，她有著甜美外型和火辣身材，讓她深受粉絲喜愛，她也時常會在社群媒體上分享日常點滴，近日她就在Threads透露曾發高燒無法上通告，卻遭到製作單位惡意刁難，還因此做白工，讓她坦言「我滿難過的…」。

近來不少明星會在Threads抒發心情，大吐苦水，就連女神琳妲也不例外，近日她就透露，在記得幾年前，原定要上某個簡單通告，但是前一天，她卻突然大發燒到39度，還住院打點滴，她的經紀人馬上替她向製作單位請假，還特別附上照片跟醫生證明，怎料，對方爆氣表示不能換人，在那邊吵很久，最後經紀人只好提議「不然琳妲下次去通告，免通告費」，對方才勉強答應。

琳妲透露生病想請假，被製作單位刁難。(圖／琳妲 Threads)

後來製作單位也有找到替補對象，琳妲說「代替的那個人也很開心，我把這個機會變成她」，不過雖然缺人問題有順利解決，但琳妲下次去錄那個節目，居然真的沒有通告費。讓她坦言「其實這次事件我滿難過的，畢竟感冒發燒也不是本人想要，重點是已經嚴重到醫院...」。

琳妲無奈表示「如果我是製作人，我會有同理心」，貼文一出，粉絲紛紛替琳妲打抱不平，「這種節目就不要去上了」、「沒同情心」、「他眼中只有他自己的利益吧」、「好過份」、「演藝圈還真不講人情」，但也有網友表示，應該是琳妲和經紀人想辦法找到人選給製作人，不然節目開天窗，製作單位也很為難。