美國聯邦眾議院「國會台灣連線」（Congressional Taiwan Caucus）共同主席，迪馬里（Mario Diaz-Balart）及貝拉（Ami Bera）25日晚間於外交部召開記者會，貝拉說明，北京的經濟脅迫往往針對較小的國家而去，鼓勵其他價值相近的夥伴合作，和這些小國站在一起。

有媒體問及諾魯近期外交轉向，大陸的動作也被視為破壞美國在太平洋地區第二島鏈戰略，美國會如何回應北京的行為及如何與台灣在太平洋地區夥伴合作？

貝拉回應，國會提出了許多有關台灣參與國際組織重要性的法案及決議，而國會也有跨黨派的法案在關注因為承認台灣遭到北京經濟脅迫的國家，並以立陶宛為例表示，他認為不只美國，歐洲及其他國家堅定與這些遭到經濟脅迫的國家站在一起。

貝拉說明，因為這些經濟脅迫不是針對美國而來，而是衝著那些無力抵抗，較小的國家而去，而我們應該擁有工具與資源，並與其他價值相近的夥伴合作，鼓勵支持這些國家選擇自己的道路。